12:58, 08 Июля 2017
ВИДЕО: В центре Петрозаводска проходит чемпионат по дрифту
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На площади Кирова дрифтеры со всей страны показывают чудеса на виражах.
Сегодня в Петрозаводске с 11:00 на площади Кирова проходит многоэтапный чемпионат по дрифту. Три десятка пилотов со всей страны обкатывать точную копию трассы одного из чемпионатов мира.
Видео одного из зрителей чемпионата по дрифту в Петрозаводске.
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