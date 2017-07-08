ВИДЕО: В центре Петрозаводска проходит чемпионат по дрифту

На площади Кирова дрифтеры со всей страны показывают чудеса на виражах.

Сегодня в Петрозаводске с 11:00 на площади Кирова проходит многоэтапный чемпионат по дрифту. Три десятка пилотов со всей страны обкатывать точную копию трассы одного из чемпионатов мира.

Видео одного из зрителей чемпионата по дрифту в Петрозаводске.