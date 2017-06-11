09:55, 11 Июня 2017
ВИДЕО: В центре Петрозаводска соловьи устраивают концерты
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Все посетители парка "Ямка" могут стать слушателями заливистых трелей.
У жителей и столицы Карелии есть уникальная возможность послушать, как поют соловьи. В парке "Ямка" пернатые устраивают концерты как ночью, так и днем.
Паблик "Живой Петрозаводск" разметил видео с очередным соловьиным концертом.
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