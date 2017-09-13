ВИДЕО: В центре Петрозаводска столкнулись автомобили в условиях тумана

ДТП произошло на перекрестке ул. Гоголя и ул.Антикайнена.

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена сегодня – 13 сентября в 11.58, сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

По предварительным данным пострадавших нет.

"Классическое" ДТП на перекрестке Гоголя-Аникайнена. Один заканчивал левый поворот, освобождая перекресток, второй ехал прямо", - написали в комментариях.

Отметим, что столкновение произошло в условиях сильного тумана в городе.