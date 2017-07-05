ВИДЕО: Валентина Матвиенко станцевала в Киргизии

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко станцевала с молодежью на берегу озера Иссык-Куль в Киргизии. В Интернете появилось видео, как танцует Матвиенко.

Как отмечает "Деловой Петербург" со ссылкой на Sputnik Кыргызстан, таким образом спикер поддержала участников культурно-образовательного форума "Дети содружества", устроивших танцевальный флешмоб. Вместе с Матвиенко во флешмобе участвовал и председатель Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Чыныбай Турсунбеков.

Валентина Матвиенко прибыла в Киргизию 3 июля на фестиваль "Дети содружества", организованный межпарламентской ассамблеей СНГ при поддержке парламента Киргизии.