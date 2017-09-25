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Новости. Общество
20:20, 25 Сентября 2017

ВИДЕО: Ведущий и певица подрались на премии Music Box

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Певица Алина Ян и ведущий Роман подрались на красной ковровой дорожке на церемонии вручения музыкальной премии Music Box 2017.

Во время прямого эфира Music Box 2017 певица Алина Ян напала на ведущего церемонии вручения премий. Исполнительнице не понравилась ремарка, отпущенная ведущим по поводу ее наряда, отмечает Monavista.

Когда Алина Ян собиралась по окончании интервью скрыться за кулисами, решила напоследок пнуть ведущего ногой. Тот в ответ толкнул девушку, и она едва устояла на ногах, отлетев к стене.

Церемония вручения премии MusicBox 2017 состоялась в Crocus City Hall 23 сентября.

Позднее ведущий объяснил РенТВ, что послужило причиной конфликта.

"Мы с Алиной Ян встречались два месяца. Я влюбился в нее очень сильно. И на премии мы с ней поругались. Когда я увидел ее на красной ковровой дорожке, она начала неадекватно себя вести, бить меня по голове сумкой и кулаками. Я терпел, конечно, потом, когда камеры выключили, тоже ей двинул. Я просто сказал, что она "кот в сапогах": "Ты выглядишь, как кот в сапогах", – у нее такое платье было яркое, на тот момент мне это показалось смешным. Ее это, видимо, задело. Потом я сказал, что это моя бывшая девушка. С этого все началось. Про какую-то измену, что я изменил с другой бывшей. Просто все так быстро произошло, что я даже не успел понять, что случилось. Мы с ней пересекались потом, когда я ее увидел, я уже не подходил. Мне не хотелось, чтобы еще она мне двинула. Она крепкая девушка, и она может хорошенько дать", – рассказал Роман. 

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