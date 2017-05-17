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20:20, 17 Мая 2017

ВИДЕО: Ведущий случайно потрогал женщину за грудь в прямом эфире

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Ведущий решил просто убрать ее из кадра.

Ведущий телеканала "Би-би-си" Бен Браун (Ben Brown) случайно потрогал грудь женщины, которая вторглась в кадр во время интервью в прямом эфире, на что та оскорбленно толкнула его.

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The Guardian.

Браун беседовал с политическим журналистом "Би-би-си" Норманом Смитом (Norman Smith) на улицах английского города Брадфорд.

Во время интервью рядом возникла женщина, которая, глядя в камеру, произнесла фразу "абсолютно фантастически" и показала два больших пальца, направленных вверх.

Ведущий решил просто убрать ее из кадра. Браун продолжал глядеть на собеседника и вслепую оттолкнул девушку, нечаянно дотронувшись до ее груди. Она крайне удивилась происходящему, а затем ударила Брауна в плечо в знак протеста.

Позднее ведущий извинился за инцидент.

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