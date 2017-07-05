19:10, 05 Июля 2017
ВИДЕО: Велосипедист устроил экстремальные гонки с сурком на горной тропе
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В сети набирает популярность видео, на котором велосипедист устроил гонку с сурком на горной тропе.
Запись опубликована на YouTube. Инцидент произошел на французском горнолыжном курорте Куршевель, сообщает РИА Новости. Велосипедист-фрирайдер Микаэль Бимбо съезжал вниз, когда прямо перед ним на тропу выбежал сурок.
Животное оказалось таким быстрым, что Бимбо не смог обогнать его, несмотря на большую скорость.
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