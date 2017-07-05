ВИДЕО: Велосипедист устроил экстремальные гонки с сурком на горной тропе

В сети набирает популярность видео, на котором велосипедист устроил гонку с сурком на горной тропе.

Запись опубликована на YouTube. Инцидент произошел на французском горнолыжном курорте Куршевель, сообщает РИА Новости. Велосипедист-фрирайдер Микаэль Бимбо съезжал вниз, когда прямо перед ним на тропу выбежал сурок.

Животное оказалось таким быстрым, что Бимбо не смог обогнать его, несмотря на большую скорость.