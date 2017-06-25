ВИДЕО: ВИДЕО: В Центре Петрозаводска автобус с пассажирами выехал на "красный" и устроил ДТП

Пассажирский автобус протаранил легковушку в центре Петрозаводска.

Камера видеонаблюдения запечатлела момент, как автобус с пассажирами, следовавший по маршруту №21, 24 июня в 16.06, выезжая с пр.Ленина, попытался проскочить на запрещающий сигнал светофора и устроил ДТП.

Автобус протаранил автомобиль Volkswagen Passat CC, следовавший по ул.Шотмана.

В результате столкновения ранспортные средства получили механические повреждения, сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".