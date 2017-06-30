ВИДЕО: "Власть испугалась ажиотажа, который возник вокруг увольнения Галины Васильевой"

Депутат Заксобрания Карелии, лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов рассказал, за что на самом деле уволили с должности директора лицея Галину Васильеву.

По мнению Евгения Ульянова, увольнение Галины Васильевой с должности директора лицея № 13 – это борьба городских властей с неугодными.

"Галина Васильева как депутат Петросовета от КПРФ постоянно задавала власти неудобные вопросы. Она голосовала за признание неудовлетворительной работы главы Петрозаводска Ирины Мирошник. И после этого произошел весь этот инцидент с увольнением, – пояснил Евгений Ульянов в эфире программы "Накипело" на телеканале ТНТ-Онего. – Наши власти считают, что оппозиция должна быть удобной и приспособленной к их работе. Но мы не такие, и Галина Васильева, конечно, не удовлетворяет их желаниям".

По мнению Ульянова, увольнение было циничным – власти поступили по-хамски, когда даже не поговорили с человеком и не объяснили причин. Но коммунисты будут добиваться восстановления Галины Васильевой в должности.

"Спасибо всем, кто вступился за Галину Васильевну, мы видим, что ажиотаж, возникший вокруг увольнения, испугал власти. Если бы не общественность, и не партия, все бы замяли потихоньку".

Напомним, что КПРФ будет проводить пикет в защиту Галины Васильевой у здания администрации Петрозаводска в понедельник, 3 июля, в 13 часов. Коммунисты приглашают всех неравнодушных граждан прийти и принять участие в мероприятии.