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Новости. Политика
11:12, 10 Июля 2017

ВИДЕО: "Власти Карелии не могут найти 40 тысяч рублей на удостоверения детям войны", заявил Ульянов

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По словам депутата Заксобрания Карелии Евгения Ульянова, законопроект о статусе детей войны, инициированный фракцией КПРФ, пытаются блокировать на уровне правительства  и "Единой России".

Как рассказал Ульянов в передаче "Накипело" на телеканале ТНТ-Онего, законопроект  "О детях войны" сначала был поддержан на профильном комитете Заксобрания, но потом его отправили на рассмотрение к врио главы республики Артуру Парфенчикову, после чего стало понятно – власти Карелии никакой заботы об этой категории граждан проявлять не хотят.

"Они говорят, что в республике нет денег даже на то, чтобы напечатать на бланках удостоверения детям войны. А это смешная сумма – около 40 тысяч рублей. При этом в правительстве  расписываются в собственном бессилии, когда  объясняют, почему нет денег – оказывается, все уходит на покрытие госдолга…", - рассказал Ульянов.

По словам депутата, когда вопрос был повторно вынесен на обсуждение  профильного комитета Заксобрания Карелии, представители "Единой России" его заблокировали, предложив создать рабочую группу по обсуждению законопроекта "О детях войны".

"Когда хочешь загубить дело – создай комиссию… - так это называется. Через неделю депутаты уходят на каникулы, ясно, что вопрос никто рассматривать не будет. А потом они предлагают вернуться к обсуждению в сентябре, то есть после выборов. А это, по сути, означает – в архив убрать".

Как рассказал Евгений Ульянов, на заседании комитета присутствовали представители  общественной организации "Дети войны", которые высказали свое возмущение происходящим. После того, как единороссы проголосовали за создание рабочей группы, они покинули зал заседания Заксобрания.

"С каждым днем в силу возраста этих людей становится все меньше.  Мы не опускаем руки, и они тоже продолжают и будут продолжать бороться".

Напомним, на первом этапе коммунисты предложили на уровне республики узаконить сам статус этой категории граждан, родившихся в период с 1928 по сентябрь 1945 года. По словам Евгения Ульянова, их на территории Карелии около 50 тысяч. С момента утверждения закона, жители Карелии, подпадающие под эту категорию граждан, получат специальные свидетельства.

"Ранее подобный законопроект уже вносился фракцией КПРФ в республиканский парламент, однако его принятие блокировалось с аргументом, что в Карелии нет денег на дополнительные меры социальной поддержки «детей войны». Именно поэтому сейчас коммунисты пошли другим путем: на первом этапе предлагается узаконить статус, а на последующих предусматривать конкретную помощь со стороны государства. Причем, не обязательно выраженную в деньгах – это могут быть особые льготы "детям войны".

Как пояснил Ульянов, в настоящее время в 25 регионах России уже действуют свои законы "О детях войны". Были попытки принять и федеральный закон – пять раз фракция КПРФ вносила его в Государственную Думу. Однако, "Единая Россия" блокировала инициативу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2017-07-10 11:44:01
А детям "Невского пассажа" удостоверения напечатают? Там война уже давно идет.
ненец
2017-07-10 11:35:58
"С каждым днем в силу возраста этих людей становится все меньше. Мы не опускаем руки, и они тоже продолжают и будут продолжать бороться"
Не страшно что меньше становится - дети детей войны и внуки подрастают. Им тоже нада. До зарезу!
новый
2017-07-10 11:26:45
Я правнук Русско-Японской войны и требую соответствующее удостоверение.
YellowSubmarine
2017-07-10 11:24:59
На содержание бесполезного для Карелии представительства в столице, где только годовой фонд оплаты труда составляет почти 10 миллионов рублей, так есть средства, а поддержать престарелых земляков у ЕдРосов денег нет! Времена, нравы!
П О З О Р!!!
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