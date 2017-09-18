ВИДЕО: Внедорожник протаранил "легковушку" в Петрозаводске

ДТП произошло на перекрестке ул.Кирова-ул.Еремеева.

В объектив камеры наружного наблюдения попал момент аварии, которая произошла 15 сентября в 11.13 на перекрестке ул.Кирова-ул.Еремеева.

Водитель внедорожника не уступил дорогу легковому автомобилю, двигавшемуся в прямом направлении по улице Кирова, и протаранил его.

От удара "легковушку" отбросило на газон.

В ДТП никто не пострадал, механические повреждения получили транспортные средства.