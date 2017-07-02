10:47, 02 Июля 2017
ВИДЕО: Водитель едва не сбил велосипедиста на Кукковке
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В Петрозаводске водитель извинился перед велосипедистом, которого едва не сбил на улице Ровио.
Видео в группе "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовал владелец автомобиля, который не заметил велосипедиста.
"Хочу извиниться перед велосипедистом. Сам не понял, как я тебя не заметил, особенно, когда видео пересматривал, виноват, но всё же уже было пол-одиннадцатого, сумерки, а ты движешься в темной одежде, без светящихся приборов и соответствующей амуниции по центральной улице, береги себя", - написал он.
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