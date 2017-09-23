ВИДЕО: Водитель маршрутки в Петрозаводске смотрит новости за рулем

Жительница карельской столицы сняла мобильное видео, на котором видно, как водитель маршрутного автобуса на ходу смотрит телевизионные новости.

Автор видео разместила ролик на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Видео снято 22 сентября, в пятницу.

На кадрах мобильного видео- водитель петрозаводской маршрутки №19, который ведет автобус с пассажирами и параллельно смотрит телевизионные новости на своем мобильном телефоне, который закреплен на приборной панели автобуса.

Как утверждает автор видео, увлеченный просмотром водитель неверно выдал ей сдачу. Свидетельница утверждает, что позвонила в транспортную компанию и пожаловалась на действия водителя маршрутки.

«Ну и пусть бы смотрел, только бы в наушниках. Но нет. Вся маршрутка слушала "самое интересное" из российских глубинок. Про убийства, побои, драки, горе (самое оно в пятницу вечером)»,- возмутилась автор видео.