ВИДЕО: Водитель маршрутки в Петрозаводске смотрит новости за рулем
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Жительница карельской столицы сняла мобильное видео, на котором видно, как водитель маршрутного автобуса на ходу смотрит телевизионные новости.
Автор видео разместила ролик на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Видео снято 22 сентября, в пятницу.
На кадрах мобильного видео- водитель петрозаводской маршрутки №19, который ведет автобус с пассажирами и параллельно смотрит телевизионные новости на своем мобильном телефоне, который закреплен на приборной панели автобуса.
Как утверждает автор видео, увлеченный просмотром водитель неверно выдал ей сдачу. Свидетельница утверждает, что позвонила в транспортную компанию и пожаловалась на действия водителя маршрутки.
«Ну и пусть бы смотрел, только бы в наушниках. Но нет. Вся маршрутка слушала "самое интересное" из российских глубинок. Про убийства, побои, драки, горе (самое оно в пятницу вечером)»,- возмутилась автор видео.
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