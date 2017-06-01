ВИДЕО: Водитель мусоровоза оставил послание "мастеру парковки" в Петрозаводске

У работников предприятия, занимающегося вывозом мусора, в одном из дворов возникли проблемы из-за машины, припаркованной возле контейнеров.

Тогда они решили оставить послание для нерадивого автолюбителя.

Инцидент зафиксировала камера компании "Ситилинк".