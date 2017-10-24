ВИДЕО: Водитель скрылся с места ДТП в Петрозаводске

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на улице Чапаева.

Как сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии", автомобили столкнулись 23 октября в районе ТЦ "Весна".

Сразу после столкновения совершивший аварию водитель скрылся с места происшествия, выехав задним ходом на улицу Чкалова, в сторону частного сектора.