18:20, 05 Октября 2017
ВИДЕО: Водитель топором прорубил двойную сплошную на дороге
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При помощи подручных средств неизвестный мужчина удалил с проезжей части разметку.
Жители Саратовской области запечатлели на видео, как у придорожного кафе в Тольятти мужчина при помощи топора прорубил двойную сплошную линию на проезжей части. На кадрах видно, как мужчина, выставив перед собой белую канистру, рубит топором краску дорожной разметки.
"В конце видео заметно, что мужчина в очках уже устал, а краски впереди много. Выезжать с парковки перед заведением запрещено, что, видимо, и подтолкнуло мужчину взять в руки орудие", — пишет life.
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