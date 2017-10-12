ФОТО и ВИДЕО: Водитель в Петрозаводске отвлекся и въехал в дерево

Сегодня на улице Гоголя водитель иномарки, совершая поворот, попал в ДТП.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска на ул.Гоголя 12 октября в 8.00 водитель автомобиля Ford при повороте отвлекся от управления и врезался в дерево.

Автомобиль получил механические повреждения, в аварии никто не пострадал.

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