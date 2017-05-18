16:45, 18 Мая 2017
ВИДЕО: Водитель внедорожника проехал на Древлянке так, как ему было удобно
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Грубое нарушение правил дорожного движения водителем внедорожника попало в объектив камер наружного наблюдения.
В Петрозаводске на Лососинском шоссе 17 мая в 20.02 водитель внедорожника проехал по тротуару, выехал на пешеходный переход, проехал по переходу и вывернул на полосу встречного движения.
Нарушения попали в объектив камеры наружного наблюдения.
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