ВИДЕО: Водители из Карелии рассказали на Первом канале, почему ехали по крайней левой полосе

Первый канал и сотрудники ГИБДД Карелии продолжают съемки нарушений правил дорожного движения на дорогах республики, рассказали в ведомстве.

"Первый Канал продолжает транслировать работу автоинспекторов из Карелии", - рассказали в ведомстве.

Сюжет вышел в программе "Доброе утро".