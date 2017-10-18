09:52, 18 Октября 2017
ВИДЕО: Водители из Карелии назвали на Первом канале причину обгона через сплошную
По теме
Загрузка...
Первый канал и сотрудники ГИБДД Карелии продолжают съемки нарушений правил дорожного движения на дорогах республики, рассказали в ведомстве.
Сюжет вышел в программе "Доброе утро".
По теме
Выбор читателей
16.10.2017, 19:10
12.10.2017, 16:27
16.10.2017, 12:10
11.10.2017, 07:25
16.10.2017, 09:18
16.10.2017, 09:41
Аналитика
16.10.2017 10:20
Капитал
Качество под личным контролем: олонецкие молочные продукты – в новой упаковке и по действительно низкой цене
Этой осенью олонецкая молочная продукция дебютирует в новой упаковке.
16.10.2017 09:18
13.10.2017 15:35
13.10.2017 14:32
10.10.2017 10:58
Чтиво
16.10.2017 11:12
Личное мнение
Почему будущая президентская кампания вгоняет петрозаводскую интеллигенцию в депрессию и отчаяние.
12.10.2017 16:27
12.10.2017 14:44
06.10.2017 11:54
Медиа
09.10.2017 09:09
Опрос
Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?
Афиша
Сегодня в городе (2)
Комментарии