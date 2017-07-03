ВИДЕО: Водители в Петрозаводске не поняли друг друга, и произошло ДТП

Два автомобиля столкнулись на перекрестке ул.Ровио-ул.Лыжная.

В минувшую субботу 1 июля в 10.19 на перекрестке ул.Ровио-ул.Лыжная столкнулись два легковых автомобиля: один из водителей начал разворачиваться, а второй, не разгадав маневра впереди идущего, протаранил его.