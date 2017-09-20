ВИДЕО: Водители в Петрозаводске не смогли разобраться, кто едет по главной, и попали в ДТП

ДТП произошло на перекрестке в Пятом поселке.

Камера наружного видеонаблюдения запечатлела, как 19 сентября в 17.04 на пересечении ул.Боровой, ул.Пограничной и ул.Халтурина столкнулись два автомобиля.

Серый автомобиль выезжал на левый поворот с улицы Халтурина, а красный автомобиль, следовавший с ул.Пограничной в сторону ул.Боровой, его не пропустил и произошло ДТП.