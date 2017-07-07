ВИДЕО: Водителя Mercedes, промчавшегося по "встречке" на Комсомольском, могут лишить прав

В ГИБДД Петрозаводска прокомментировали ситуацию с Gelandewagen, который проехал по встречной полосе на Комсомольском проспекте.

В средствах массовой информации сети Интернет пользователи дважды акцентировали внимание на административные правонарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдений водителем автомобиля Gelandewagen (5 июля в 22:54 на пересечении улицы Гоголя и Комсомольского проспекта; 22 июня в 19:59 в районе дома № 47 по Лесному проспекту).

В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска нашли нарушителя и провели проверку, по результатам которой в отношении водителя вынесены решения об административном наказании.

По информации ГИБДД Петрозаводска, за движение по тротуару у гипермаркета "Сигма" водитель Gelandewagen получил штраф в размере двух тысяч рублей.

За выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения на Комсомольском проспекте, также был составлен административный протокол, который отправлен на рассмотрение начальнику Госавтоинспекции Петрозаводска.

Санкцией ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Напомним, 5 июля в 22.54 водитель Mercedes-Benz G-klasse (Gelandewagen), поворачивая с ул. Гоголя на Комсомольский проспект, обнаружил, что движение перекрыто, но не растерялся и поехал по встречной полосе.

Этот же Gelandewagen в Петрозаводске попал в объектив камер наблюдения на Кукковском кольце, когда гарцевал по газонам, и у "Сигмы", когда объезжал пробку по пешеходному тротуару.