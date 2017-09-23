ВИДЕО: Военные спускают на воду понтоны для нового моста в Петрозаводске

В сети появилось видео, на котором видно, как военные строят временный понтонный мост в Соломенном.

Видео опубликовано в паблике «Живой Петрозаводск» в социальной сети «Вконтакте».

Автомобиль инженерных войск спускает на воду Онежского озера понтон, который, уже оказавшись в воде, раскрывается.

Ранее в сети появилось фото и видео работ по возведению временной переправы в Соломенном. Работы на объекте производятся силами военных. Переправу устанавливает одно из подразделений инженерных войск. Все расходы на транспортировку и монтаж понтонного моста взяло на себя министерство обороны.

Сообщалось, что временный понтонный мост не выдерживает заморозков, поэтому власти Петрозаводска надеются, что подрядчик возведет новый мост в ноябре этого года.

Замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова сообщила, что новый временный понтонный мост в Соломенное откроется уже в это воскресенье 24 сентября.