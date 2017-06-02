ВИДЕО: Вот такое 2 июня в Костомукше

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11:18, 02 Июня 2017

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На севере Карелии жители Костомукши сняли видео, какое в город пришло лето.

Видео опубликовала на своей странице "ВКонтакте" местная жительница.

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