11:18, 02 Июня 2017
ВИДЕО: Вот такое 2 июня в Костомукше
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На севере Карелии жители Костомукши сняли видео, какое в город пришло лето.
Видео опубликовала на своей странице "ВКонтакте" местная жительница.
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