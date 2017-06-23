ВИДЕО: Выпускница со сцены заявила о незаслуженной медали одноклассницы

В одной из школ Республики Адыгея торжественную церемонию награждения медалистов нарушило выступление одной из выпускниц. Девушка заявила, что ее одноклассница получила награду незаслуженно.

По словам девушки, мама одноклассницы является руководителем управления образования Тахтамукайского района Республики Адыгея. Училась "липовая медалистка" плохо и ни разу за год не отвечала на уроках, подчеркнула разоблачительница. Затем девушка разместила у себя на страничке в соцсети видео с церемонии вручения медалей, отмечает портал Deti.

"У каждого человека грани разные. Но, честно говоря, я даже не знаю, где находится грань наглости у моей одноклассницы и ее матери, которая является руководителем управления образования м.о. Тахтамукайский район. Знаете, каково это, когда ты всю свою жизнь пашешь, учишься, не спишь ночами, потому что не имеешь права не ответить на любом уроке, а человек, который ни разу в течение года не ответил ни по одному уроку, стоит с тобой на одной сцене и получает с тобой точно такую же медаль за успехи в учении? Вы знаете, всем понятно, что каждый родитель попытается подтянуть своего ребенка, но тянуть двоечницу на медалиста – сверхнаглость. Когда происходят такие вещи, я не могу спокойно реагировать. И если бы каждый человек поступал точно так же, то мы бы жили в совершенно другой стране", – отметила выпускница.

Многие подписчики сочли храбрым и справедливым поступок девушки.

Пост девушки привлек внимание Минобрнауки Республики Адыгея. Теперь в районе работает специальная комиссия, которой предстоит разобраться, действительно ли медаль оказалась "незаконной".

"Крайне неприятная ситуация. Но мы пока просим воздержаться от преждевременных выводов. В Тахтамукайском районе идёт проверка, работает комиссия министерства образования и науки РА. Проверка завершится уже завтра. Ее результаты будут оглашены публично", – цитирует министра образования и науки Адыгеи Анзаура Керашева администрация республики.