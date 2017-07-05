ВИДЕО: Высший пилотаж – чайка и дрон

Птица мастерски увернулась от столкновения с квадрокоптером.

Пользователь ютьюба salty673 выложил видео с квадрокоптера, который чуть не столкнулся с летящей чайкой, рассказывает meduza.io. Птица увидела дрон в последний момент и сделала переворот, чтобы увернуться от удара.

Пользователи Reddit обратили внимание на то, что, исполняя фигуру высшего пилотажа, чайка не повернула голову — видимо, она одновременно пыталась увернуться от столкновения и понять, что происходит.