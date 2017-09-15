ВИДЕО: Лось, парализовавший движение в Москве, напал на полицейского

Полицейские почти полдня пытались поймать животное.

Заблудившийся лось устроил переполох в районе Вешняки на востоке Москвы, пишет life.

Полицейские полдня бегали за ретивым животным, которое то и дело выходило на проезжую часть и блокировало движение машин.

Наконец, поймать зверя удалось возле станции метро "Выхино". Сейчас правоохранители выясняют, как зверь мог оказаться в людном месте.