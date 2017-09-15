19:40, 15 Сентября 2017
ВИДЕО: Лось, парализовавший движение в Москве, напал на полицейского
По теме
Загрузка...
Полицейские почти полдня пытались поймать животное.
Заблудившийся лось устроил переполох в районе Вешняки на востоке Москвы, пишет life.
Полицейские полдня бегали за ретивым животным, которое то и дело выходило на проезжую часть и блокировало движение машин.
Наконец, поймать зверя удалось возле станции метро "Выхино". Сейчас правоохранители выясняют, как зверь мог оказаться в людном месте.
По теме
Выбор читателей
11.09.2017, 19:55
08.09.2017, 10:19
08.09.2017, 16:39
11.09.2017, 08:56
12.09.2017, 21:12
12.09.2017, 17:03
Аналитика
Сегодня 14:30
Капитал
На самом берегу Онежского озера строится новый жилищный комплекс класса комфорт плюс.
14.09.2017 11:55
13.09.2017 09:21
12.09.2017 17:03
Чтиво
14.09.2017 09:43
Без политики
SKODA хорошо известна своими многочисленными практичными решениями, которые предложены дизайнерами и конструкторами для обеспечения дополнительного комфорта водителя и пассажиров.
13.09.2017 11:50
11.09.2017 10:16
04.09.2017 17:13
Медиа
10.09.2017 12:59
Комментарии