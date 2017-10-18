ВИДЕО: Заключенные из карельской колонии вновь прославились на всю Россию

О деревообрабатывающем производстве колоний Карелии рассказали на федеральном телеканале НТВ в программе "Итоги дня".

Как сообщили в пресс-службе УФСИН Карелии, изготовленную карельскими осужденными продукцию представили на XXI международной выставке "Интерполитех-2017", которая проходит с 17 до 20 октября в Москве на территории главной выставочной площадки России – ВДНХ.

Помимо типовой выставочной продукции в виде мебели, спецодежды, сувенирных изделий в этом году осужденные Карелии продемонстрировали сруб дома в натуральную величину и светильники.

При этом в экспозиции карельской колонии впервые проведена презентация уникального экспериментального рабочего образца "умного светодиодного светильника", который нацелен на решение не только проблем энергоэффективности, но и вопросов по созданию централизованной автоматической интеллектуальной системы управления и учета работ энергетических сетей предприятия, администрации и любой другой эксплуатирующей организации.