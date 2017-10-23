ВИДЕО: Зажигательный танец Надежды Савченко взорвал Сеть

В Сети появилась видеозапись, на которой депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко танцует в клубе под песню Верки Сердючки "Дольче Габбана".

Как отмечает Lenta, ролик опубликовала в Facebook Юла, пиар-директор украинского певца Дмитрия Монатика.

"Все. Больше выкладывать ничего не буду сегодня. Только последнее: Надежда Савченко на кураже", — написала Юла.

Судя по записям, на вечеринке отмечали юбилей телеведущего Дмитрия Гордона, которому 21 октября исполнилось 50 лет.

Видео: Юла Юла / Facebook