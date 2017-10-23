19:10, 23 Октября 2017
ВИДЕО: Зажигательный танец Надежды Савченко взорвал Сеть
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В Сети появилась видеозапись, на которой депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко танцует в клубе под песню Верки Сердючки "Дольче Габбана".
Как отмечает Lenta, ролик опубликовала в Facebook Юла, пиар-директор украинского певца Дмитрия Монатика.
"Все. Больше выкладывать ничего не буду сегодня. Только последнее: Надежда Савченко на кураже", — написала Юла.
Судя по записям, на вечеринке отмечали юбилей телеведущего Дмитрия Гордона, которому 21 октября исполнилось 50 лет.
Видео: Юла Юла / Facebook
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