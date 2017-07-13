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Новости. Происшествия
20:20, 13 Июля 2017

ВИДЕО: Жена сняла смертельное падение супруга с 30-метровой высоты на пляж

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Известный австралийский бизнесмен разбился насмерть во время парасейлинга в Таиланде.

Его жена сняла последние секунды жизни Роджера Джона Хасси. На кадрах 70-летний мужчина улыбается перед тем, как совершить роковой полёт над пляжем в Пхукете. Однако в какой-то момент крепления расстегнулись, и турист упал с 30-метровой высоты. Мужчина скончался в больнице.

Организаторов туристического развлечения тут же задержали. По словам одного из них, вероятнее всего, мужчина случайно нажал на кнопку, которая расстёгивает крепления. Полиция проводит расследование трагедии, сообщает "Лайф" со ссылкой на Daily Mail.

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