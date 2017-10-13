19:40, 13 Октября 2017
ВИДЕО: Женщина нашла в стиральной машине 52-килограммового удава
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Жительница китайской провинции обнаружила в своей стиральной машине 52-килограммового удава.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на People's Daily, China. По информации издания, женщина услышала шум внутри машины, открыла ее и увидела там спящую змею.
Позже удава забрали представители центра по спасению и реабилитации диких животных.
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