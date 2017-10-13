ВИДЕО: Женщина нашла в стиральной машине 52-килограммового удава

Жительница китайской провинции обнаружила в своей стиральной машине 52-килограммового удава.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на People's Daily, China. По информации издания, женщина услышала шум внутри машины, открыла ее и увидела там спящую змею.

Позже удава забрали представители центра по спасению и реабилитации диких животных.