ВИДЕО: Женщина с ребенком на руках попала в ДТП в Карелии

ДТП произошло в Медвежьегорске на перекрестке равнозначных дорог.

В минувший понедельник 12 июня в 18.39 в Медвежьегорске на перекрестке равнозначных дорог столкнулись Volkswagen и "Нива".

Водитель иномарки не предоставил преимущества "Ниве" и устроил ДТП.

В результате аврии автомобили получили повреждения.

После столкновения из автомобиля Volkswagen выскочил рассерженный водитель, позже с пассажирского сидения вышла девушка с маленьким ребенком на руках.