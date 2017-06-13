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15:27, 13 Июня 2017

ВИДЕО: Женщина с ребенком на руках попала в ДТП в Карелии

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ДТП произошло в Медвежьегорске на перекрестке равнозначных дорог.

В минувший понедельник 12 июня в 18.39 в Медвежьегорске на перекрестке равнозначных дорог столкнулись Volkswagen и "Нива".

Водитель иномарки не предоставил преимущества "Ниве" и устроил ДТП.

В результате аврии автомобили получили повреждения.
После столкновения из автомобиля Volkswagen выскочил рассерженный водитель, позже с пассажирского сидения вышла девушка с маленьким ребенком на руках.

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