15:27, 13 Июня 2017
ВИДЕО: Женщина с ребенком на руках попала в ДТП в Карелии
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ДТП произошло в Медвежьегорске на перекрестке равнозначных дорог.
В минувший понедельник 12 июня в 18.39 в Медвежьегорске на перекрестке равнозначных дорог столкнулись Volkswagen и "Нива".
Водитель иномарки не предоставил преимущества "Ниве" и устроил ДТП.
В результате аврии автомобили получили повреждения.
После столкновения из автомобиля Volkswagen выскочил рассерженный водитель, позже с пассажирского сидения вышла девушка с маленьким ребенком на руках.
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