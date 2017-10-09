06:40, 09 Октября 2017
ВИДЕО: Женщину заподозрили в краже банковской карты в Петрозаводске
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Полицейские в столице Карелии заподозрили женщину в краже банковской карты.
По данным ведомства, 28 сентября в полицию обратился петрозаводчанин, который обнаружил отсутствие банковской карты. Выяснилось, что со счета потерпевшего были списаны деньги. В совершении хищения подозревается неизвестная гражданка, запечатлённая на видеозаписи.
Полиция просит всех, кто узнал женщину на видео, или располагает информацией о ее местонахождении, сообщить по телефонам: 8-911-407-49-88, 8(8142) 73-91-54, или 02 (с мобильного - 102).
Конфиденциальность гарантируется.
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