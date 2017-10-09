ВИДЕО: Женщину заподозрили в краже банковской карты в Петрозаводске

Полицейские в столице Карелии заподозрили женщину в краже банковской карты.

По данным ведомства, 28 сентября в полицию обратился петрозаводчанин, который обнаружил отсутствие банковской карты. Выяснилось, что со счета потерпевшего были списаны деньги. В совершении хищения подозревается неизвестная гражданка, запечатлённая на видеозаписи.

Полиция просит всех, кто узнал женщину на видео, или располагает информацией о ее местонахождении, сообщить по телефонам: 8-911-407-49-88, 8(8142) 73-91-54, или 02 (с мобильного - 102).

Конфиденциальность гарантируется.