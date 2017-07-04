ВИДЕО: Жесткое столкновение автомобилей на Первомайском зафиксировали несколько камер

В Петрозаводске несколько часов назад произошла дорожная авария с участием минивэна и кроссовера Volvo. Момент ДТП зафиксировали камеры компаний "Ситилинк" и "Сампо".

Инцидент случился в районе пересечения Первомайского проспекта и улицы Мурманской около девяти часов утра.

"Минивэен выезжал на перекрёсток с улицы Мурманская, совершая левый поворот на Первомайский проспект. Кроссовер двигался по Первомайскому проспекту в прямом направлении. ДТП произошло в момент пересечения транспортными средствами перекрёстка", - пишет "ДТП Петрозаводска и Карелии".

В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения.