11:45, 04 Июля 2017
ВИДЕО: Жесткое столкновение автомобилей на Первомайском зафиксировали несколько камер
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В Петрозаводске несколько часов назад произошла дорожная авария с участием минивэна и кроссовера Volvo. Момент ДТП зафиксировали камеры компаний "Ситилинк" и "Сампо".
Инцидент случился в районе пересечения Первомайского проспекта и улицы Мурманской около девяти часов утра.
"Минивэен выезжал на перекрёсток с улицы Мурманская, совершая левый поворот на Первомайский проспект. Кроссовер двигался по Первомайскому проспекту в прямом направлении. ДТП произошло в момент пересечения транспортными средствами перекрёстка", - пишет "ДТП Петрозаводска и Карелии".
В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения.
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