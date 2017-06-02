07:25, 02 Июня 2017
ВИДЕО: Жесткое столкновение на Кукковке – машины на перекрестке отбросило в разные стороны
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В Петрозаводске на перекрестке улиц Лыжная, Мончегорская и Ровио накануне вечером столкнулись два легковых автомобиля.
По сообщению сайта ДТП Петрозаводска и Карелии, авария с участием двух легковых автомобилей произошла накануне около 18 часов на пересечении улиц Лыжная, Мончегорская и Ровио.
Один из участников ДТП выезжал в прямом направлении с улицы Мончегорская на улицу Ровио. Второй двигался в прямом направлении по улице Лыжная.
В результате касательного столкновения бортами, автомобили отбросило в разные стороны. Транспортные средства получили механические повреждения.
Видеокамеры социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" и проекта "Мой город" от компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.
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