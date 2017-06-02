ВИДЕО: Жесткое столкновение на Кукковке – машины на перекрестке отбросило в разные стороны

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07:25, 02 Июня 2017

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В Петрозаводске на перекрестке улиц Лыжная, Мончегорская и Ровио накануне вечером столкнулись два легковых автомобиля.

По сообщению сайта ДТП Петрозаводска и Карелии, авария с участием двух легковых автомобилей произошла накануне около 18 часов на пересечении улиц Лыжная, Мончегорская и Ровио.

Один из участников ДТП выезжал в прямом направлении с улицы Мончегорская на улицу Ровио. Второй двигался в прямом направлении по улице Лыжная.

В результате касательного столкновения бортами, автомобили отбросило в разные стороны. Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеокамеры социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" и проекта "Мой город" от компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2017-06-02 08:34:48
Ни на одном видео не видно светофоров. Но "истребитель" летел прямо с полосы для поворота налево.
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