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15:19, 21 Июня 2017

ВИДЕО: Жириновский рассказал журналистам о причинах трагедии на Ладоге

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Председатель политической партии ЛДПР Владимир Жириновский убежден, что причиной трагедии стала халатность местных чиновников.

"Вот опять происшествие на Ладоге – потому что ничего не могут довести до конца. Проверьте, собирал ли глава республики всех глав исполнительной власти на совещание в мае, чтобы обсудить меры безопасности на воде? Вот лето, чиновники были готовы к тому, чтобы никто не утонул в Карелии – хватит позорить Карелию! Спасательные службы нормально действуют? Почему лодка по время шторма вышла на озеро, кто это допустил? Были у них жилеты или нет? Почему не было контроля за ситуацией всех служб на берегу – надо было поставить щиты какие-то, контролировать", - цитирует пресс-служба партии слова Жириновского

"Почему спасательные службы вообще не контролируют водную поверхность во время шторма? Вот сейчас пропали дети, может быть утонули – все сбежались, самолеты, вертолеты, водолазы! Надо превентивные меры принимать, а не когда уже трагедия случилась!" - заявил лидер ЛДПР.

Смотрите видео с 06:20.

Напомним, вечером 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись. Судьба остальных по-прежнему неизвестна. По факту случившегося Следственный комитет возбудил дело по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

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Комментарии

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Егор Борисенков
2017-06-21 15:39:14
Вот придурок то
User
2017-06-21 15:38:49
"Дядя Петя, ты дурак?"(с) На дорогах каждый день люди гибнут!!! Где контроль за ситуацией? Почему никто не отвечает за дорожную гладь, похожую на лунные кратеры?! Кто это допустил?! Почему это не волнует престарелого клоуна и еще 449 дармоедов?! Хватит позорить Россию!
sherhan2
2017-06-21 15:34:01
Карелия-край озёр.По площади более 1 кв. км - их 1668.Где столько щитов взять?Или народу в МЧС для контроля каждого озера? Ерунду сказал.
Гость
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