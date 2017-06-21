ВИДЕО: Жириновский рассказал журналистам о причинах трагедии на Ладоге

Председатель политической партии ЛДПР Владимир Жириновский убежден, что причиной трагедии стала халатность местных чиновников.

"Вот опять происшествие на Ладоге – потому что ничего не могут довести до конца. Проверьте, собирал ли глава республики всех глав исполнительной власти на совещание в мае, чтобы обсудить меры безопасности на воде? Вот лето, чиновники были готовы к тому, чтобы никто не утонул в Карелии – хватит позорить Карелию! Спасательные службы нормально действуют? Почему лодка по время шторма вышла на озеро, кто это допустил? Были у них жилеты или нет? Почему не было контроля за ситуацией всех служб на берегу – надо было поставить щиты какие-то, контролировать", - цитирует пресс-служба партии слова Жириновского

"Почему спасательные службы вообще не контролируют водную поверхность во время шторма? Вот сейчас пропали дети, может быть утонули – все сбежались, самолеты, вертолеты, водолазы! Надо превентивные меры принимать, а не когда уже трагедия случилась!" - заявил лидер ЛДПР.

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Напомним, вечером 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись. Судьба остальных по-прежнему неизвестна. По факту случившегося Следственный комитет возбудил дело по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").