09:44, 13 Июля 2017
ВИДЕО: Жители шести домов на ул.Московской продолжают сидеть без воды
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На ул.Московской прорвало трубу, работают аварийные бригады, сообщили в мэрии Петрозаводска.
На сегодняшний день вода так и не вернулась в шесть домов по ул.Московской, где в минувшую среду 12 июля вечером прорвало водопроводную трубу.
По информации администрации Петрозаводска, на месте аварии работают ремонтные бригады. Водоснабжение восстановлено в большинстве домов. Для остальных организован подвоз воды.
Напомним, вечером 12 июля на ул.Московской прорвало трубу.
В результате прорыва трубы диаметром 600 мм оказалась залита водой территория улицы Московской и ее пересечения с Октябрьским проспектом и набережной Варкауса.
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