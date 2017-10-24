10:26, 24 Октября 2017
ВИДЕО: Жители Карелии понаблюдали за гуляющим вдоль трассы медведем
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Хищник не собирался уходить в лес и не обращал внимания на автомобиль.
Жители Карелии поделились в группе ВКонтакте видео с косолапым, который бродил по обочине трассы Медвежьегорск – Пудож.
Видимо, медведь искал в кустах себе пропитание, которое было важнее, чем близкое присутствие человека.
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