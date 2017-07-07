ДОБРОЕ ВИДЕО: Жители Карелии запечатлели на камеру тюленя, гревшегося на льдине в Белом море

В деревне Кузема Беломорского района местные жители запечатлели на видео тюленей.

В паблике "Общественный контроль. Кемь" жители деревни Кузема Беломорского района сняли на видео, как тюлень плыл на льдине по Белому морю и совсем не хотел нырять в воду, несмотря на то, что люди слишком близко подплыли к нему на лодке.