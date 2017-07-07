16:43, 07 Июля 2017
ДОБРОЕ ВИДЕО: Жители Карелии запечатлели на камеру тюленя, гревшегося на льдине в Белом море
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В деревне Кузема Беломорского района местные жители запечатлели на видео тюленей.
В паблике "Общественный контроль. Кемь" жители деревни Кузема Беломорского района сняли на видео, как тюлень плыл на льдине по Белому морю и совсем не хотел нырять в воду, несмотря на то, что люди слишком близко подплыли к нему на лодке.
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