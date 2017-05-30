ВИДЕО: Жители Олонца пригласили всех в гости на празднование Дня республики

Позитивный ролик сняла телекомпания "Сампо" с приглашением жителей Карелии на празднование Дня республики в Олонец.

Празднование Дня Карелии в этом году состоится в Олонце. Олончане от всей души приглашают всех жителей Карелии в гости на празднование Дня республики, желают всем "счастливого настроения и всего хорошего".