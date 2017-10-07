ВИДЕО: Жители республики поздравили президента Путина с днем рождения песней на карельском языке

Ансамбль "Кантеле" от всех жителей Карелии поздравил президента России Владимира Путина с 65-летием.

Сегодня президент России Владимир Путин отмечает 65-летие. Активисты ОНФ и ансамбль "Кантеле" записали ему поздравительный ролик от всех жителей республики – очаровательные девушки спели президенту на карельском языке.