ФОТО и ВИДЕО: Журналист "Столицы на Онего" снял спасательную операцию на Ладоге

В Питкярантском районе Карелии продолжаются поиски троих подростков, которые пропали после крушения лодки на Ладожском озере.

На месте происшествия в настоящее время работает корреспондент "Столицы на Онего", в том числе он снял ход поисково-спасательной операции.

Напомним, 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись, поиски остальных подростков сейчас продолжаются. Личности всех несовершеннолетних установлены. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным МЧС, двое подростков, которым удалось выбраться на берег, находятся под присмотром врачей в ЦРБ Сортавалы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.