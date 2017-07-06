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Новости. Общество
09:12, 06 Июля 2017

ВИДЕО: Журналистов прогнали с места раскопок на площади Кирова

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Журналистов "Ники плюс", которые приехали снимать репортаж про раскопки на площади Кирова в Петрозаводске, не хотели пускать на объект.

Сюжет об этом вышел в выпуске новостей накануне.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кирилл
2017-07-06 10:09:44
Не надо обижаться на ММ Шахновича, он не он если не устроит скандал там где он чувствует глубокую несправедливость.
Leopol'd
2017-07-06 10:09:41
И все для людей!
Мнения жителей проигнорированы (слушания не в счёт, решение было принято раньше), информацию стараются блокировать.
Похоже паства беспокоит менее всего эту церковь.
Михаил
2017-07-06 09:50:22
Странное дело. Землю РПЦ получила еще за месяц до раскопок и это блуда "надо не надо", а само решение о раскопках было принято еще в начале 2017 года и проект был разработан.
Вроде как православная святыня, вроде как культурная ценность, которую освещать надо, вроде как владелец участка РПЦ, которая должна быть открыта народу, а почему работы проводятся за счет бюджета??? почему Константин Савандер (будучи не в одеждах и без креста) против освещения мероприятия в прессе??? откуда охрана???
За чей счет все таки эта вечеринка, ребята???
Варвара
2017-07-06 09:37:43
Фильм «ВИКИНГ» 2016 — как оскорбление чувств думающих
Посмотрела фильм «Викинг» и пришла в замешательство от низости и извращённости задумки сего информационного продукта.

Андрей Кравчук автор сценария и режиссер, продюсер Константин Эрнст. Лозунг фильма: «Тебе нужно увидеть, чтобы поверить» — по задумке авторов, видимо, должен отразить примитивное мировоззрение славян до крещения. Так как продвинутое сознание христиан позволяет верить не проверяя, не видя, просто верить и всё и именно так и правильно — такой вот один из посылов фильма.

Другими словами — призыв к снижению критического мышления и «закрыванию глаз» на факты. Весь этот фильм является оскорблением разума!

Хочу предупредить об опасности, которую несёт в себе этот фильм и для взрослых и, особенно, для детей.

Прошу у активистов юридической помощи, для того чтобы авторы фильма понесли наказание по закону.2.3. Образ женщины — как показатель уровня культуры, так же дискредитирован.

Девушка, которую едет сватать Владимир ведёт себя слишком дерзко, мало соответствуя правилам поведения девушки патриархального обычая. Она при всех не слушается отца, когда тот велит ей замолчать, а затем, так же, не слушается и мужа. Ходит всегда с распущенными волосами, без головного убора. Причёска её не меняется, какая была в девичестве, такая же остаётся и в замужнем положении. Причём она не из рядовых жителей, она жена князя. Но, повторюсь, ходит без подобающего убранства головы и одежды.

2.4. Внешний вид печенегов представлен как типично монгольский.

По некоторым источникам: «Язык пачинакитов относят к тюркской группе, но источники утверждают, что своим внешним видом они почти не отличались от жителей того же Киева. Печенеги были европеоидами с темными волосами, брили бороды, имели небольшой рост и неширокие лица.» В фильме между печенегами и славянами отсутствует языковой барьер.

2.5. Несоответствие одежды этносу.

В фильме жена Ярополка одета не по-славянски. На голове наброшен на ближневосточный манер прозрачный палантин. Её одежда отличается красотой и богатством в отличие от показанных других славянских женщин в кадре. И она же является одной из первых христианок. Такой приём подсознательно формирует посыл что христиане лучше, чем другие. Есть в этом фильме и прямое на то указание, не только подсознательные вкрапления.

2.6. Искажённые образы волхвов.

В фильме на капище служителями культа представлены три человека: немой мужчина и две женщины. Персонажи эти отталкивающего вида и поведения: все лысые, в чудных длинных одеждах, обряды проводят под бубен. У мужчины внешность не соответствующая этносу, который он представляет. Состояние психики этих трёх персонажей неадекватная, они скорее относятся к категории юродивых. И такие персонажи представлены волхвами, теми кто призван нести многовековую мудрость народа и передавать её последующим поколениям. Кстати, эти образы скопированы из канадо-ирландского сериала «Викинги».

Если верить авторам фильма, то славянские волхвы — психически больные люди с ущербным сознанием. Открытый цинизм в деле принижения и искажения представлений о древней культуре славян. Считаю, что на основании этого, необходимо подавать иски об «оскорблении чувств думающих». Юристы лучше подскажут формулировку.
goo
2017-07-06 09:28:12
Есть повод писать заявление в полицию. УК РФ, Статья 144 "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов... совершенное лицом с использованием своего служебного положения, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей". Быдло надо наказывать.
Беня
2017-07-06 09:26:42
Ой, обиделись...
Ну кончено, их ведь все всегда ждут, "звезды", те вообще не знают уже как на себя привлечь внимание этой братии с камерами, где и чем "сверкнуть", какие для этого трусы понаряднее выбрать, а может и вообще занести известно чего кому надо, шоб съемочная группа нарисовалась. А тут говорят - идите, мол, лесом, вас тут уже как собак на старой Куковке, 4 штуки с утра с утра пораньше косяком было.... :)
Гражданин
2017-07-06 09:24:49
Обратите внимание сколько недовольства у руководителя раскопок, а почему ?, а кто оплачивает услуги охраны.
А у них есть официальное разрешение на данный вид работ, а все нормы строительных правил они соблюдают. А кто их контролирует.
Гость
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