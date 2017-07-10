ВИДЕО: Журналисты провели экскурсию по району Карелии, где есть Журавлиная река и "Гора филина"

Из телевизионной экскурсии можно узнать, чем славится Лахденпохский район не только в Карелии, но даже в Турции.

Журналисты "ГТРК "Карелии" провели экскурсию по Лахденпохскому району, показали, как живут местные жители, рассказали о развивающемся фанерном комбинате, продукция которого уходит даже в Турцию.

Также зрители телевизионной экскурсии могут полюбоваться Журавлиной рекой, увидеть Сосну Леннрота, узнать, что скрывается под Горой филина.