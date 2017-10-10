ВИДЕО: Звезда "Игры престолов" довел невесту до слез "отрезанной головой" в холодильнике

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", рассказал, как подшутил над своей невестой Роуз Лесли.

На британском ток-шоу The Jonathan Ross Show Харингтон признался, что в его семье любят устраивать первоапрельские розыгрыши. В этом году он положил в холодильник бутафорскую голову, похожую на его собственную, сообщают РИА Новости со ссылкой на Fox News.

На записи, которую показали во время шоу, видно, что Лесли, увидев лежащую на одной из полок холодильника голову, рухнула на колени и впала в истерику. "Роуз вся в слезах, а я выскакиваю с фразой "С первым апреля!" — рассказал Харингтон. Он пояснил, что семья его невесты не привыкла отмечать День дурака.

Наибольшую известность Киту Харингтону принесла роль Джона Сноу в "Игре престолов". Он также снимался в таких фильмах, как "Помпеи", "Воспоминания о будущем" и "Призраки: Лучшая участь". С Роуз Лесли актер познакомился на съемках сериала, где она сыграла роль его возлюбленной. В сентябре этого года пара сообщила о помолвке.