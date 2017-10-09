ВИДЕО: Злоумышленник разбил бутылкой стекло в автомобиле

В Петрозаводске неизвестный мужчина разбил стекло в автомобиле "ВАЗ".

Инцидент произошел в июле на Кукковке, но запись появилась недавно.

"Плохие люди на Лыжной 5, разнесли мне заднее стекло бутылкой. Буду рад любой информации", - написал пользователь паблика "ДТП Петрозаводска" Дмитрий Семяновский.

Смотрите видео с 50 секунды.