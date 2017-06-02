Виктора Маслякова в понедельник допросят на суде по делу Алиханова

Приехать в Петрозаводск бывший мэр не сможет, его допросят дистанционно, через видеоконференц-связь.

Сторона обвинения на суде по делу известного политика и предпринимателя Девлета Алиханова попросила суд оказать содействие в организации допроса в качестве свидетеля бывшего мэра Петрозаводска Виктора Маслякова. Он возглавлял администрацию города в 2007 году, когда произошла приватизация муниципальных помещений, арендованных Сбербанком, ставшая формальным поводом для уголовного преследования Алиханова.

Как пояснил гособвинитель Александр Вешняков, Виктор Масляков недавно перенес операцию, поэтому приехать в Петрозаводск и явиться в судебное заседание не сможет. По просьбе стороны обвинения допрос Маслякова будет проводиться посредством видеоконференц-связи из Санкт-Петербурга.

Напомним, Виктор Масляков после увольнения его с должности главы Рослесхоза трудится советником руководителя в одной из госкорпораций.