Виктория Боня едва не сорвала свадьбу известного актера

Модель и бывшая звезда "Дома-2" Виктория Боня попала в международный скандал. О девушке не в лучшем свете написали турецкие СМИ.

Как сообщает Lady, после расставания со своим гражданским мужем-миллионером Алексом Смерфитом, Виктория Боня намекнула, что у нее есть новый возлюбленный, но, судя по всему, она не до конца определилась с выбором. На днях российская телезвезда "прославилась" в Турции. Местные СМИ написали, что россиянка так активно добивается внимания звезды сериала "Великолепный век" Бурака Озчивита, что чуть не сорвала его свадьбу.



фото: https://www.instagram.com/burakozcivit

По данным турецкого издания Sabah, Виктория, которая является поклонницей сериала и конкретно Озчивита, "лайкает" каждую его фотографию и пишет довольно самоуверенные комментарии, чем ужасно раздражает невесту актера Фахрию Эвджен.

По слухам, девушка уже неоднократно устраивала актеру сцены ревности из-за настойчивости и откровенного флирта Бони в соцсетях. Последней каплей стал комментарий россиянки нового фото Бурака. Без тени смущения Боня написала: "Ого, ты в отличной форме, мой мужчина!"

Турецкие журналисты отмечают, что такое нахальство невеста Озчивита не смогла пропустить и едва не отменила свадьбу с актером, которая должна состояться 29 июня в Стамбуле. По словам инсайдера, конфликт все же был исчерпан после того, как Бурак пообещал заблокировать настойчивую Боню в соцсетях.