Виртуальные купюры вытеснят классические через 20 лет, считают эксперты

Объем операций, производимых физическими лицами с использованием платежных банковских карт, растет в России впечатляющими темпами.

Только за последние пять лет число таких операций удвоилось, сообщают РИА Новости. Тем временем покупки и продажи, осуществляемые при помощи традиционных банкнот и монет, теряют популярность. Если в начале 2012 года доля операций по снятию наличных средств равнялась 84%, то к концу 2016 года она составила всего 65,6%.

Охлаждение россиян к "живой валюте" эксперты объясняют снижением уровня инфляции, резким ростом количества бонусных программ, стимулирующих безналичные расчеты в торговых точках, а также снижением рисков потери средств при хакерских атаках на счета клиентов.

По мнению заведующего лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков, доцента РЭУ имени Г.В. Плеханова Дениса Домащенко, "через 20 лет налично-денежное обращение будет архаикой".

"Сегодня все больше сограждан рассчитываются за товары и услуги с помощью телефонов, а также таких систем, как Apple Pay и Samsung Pay. Появляются криптовалюты – так называемые "цифровые деньги". Недалеко время, когда осуществить подобную операцию по отпечатку пальцев или по сетчатке глаза станет еще проще и быстрее", – заявил эксперт РИА Новости.

Он подчеркнул, что пока еще привычные купюры будут вытеснены из обращения электронными деньгами так же закономерно, как "в свое время золотые и серебряные монеты были вытеснены денежными знаками".

Комментируя рост доверия покупателей к электронным формам денежного обращения, спикер констатировал, что "Банк России как эмитент именно наличных денег теперь не столь популярен".